За выходные в Орловской области сгорело несколько дач из-за поджога сухой травы

В Орловской области сотни пожаров произошли в выходные Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области за выходные произошло 374 пожара. На огромных площадях полыхала сухая трава, сгорело несколько дач.

В субботу 10 апреля очевидцы позвонили в МЧС в обеденное время: в деревне Кривая Лука Орловского района горел дачный дом, вокруг него полыхала сухая растительность. Огонь удалось затушить, но он успел уничтожить дачу, земля обгорела на площади в 1 гектар. Обошлось без человеческих жертв.

В это же время на вызов поехали пожарные Урицкого района. Тут в деревне Чуркино полыхал деревянный жилой дом, используемый под дачу.

- По прибытию пожарных дача и 2 хозпостройки горели открытым пламенем, вокруг сгорела сухая трава. Пожарные локализовали и не допустили распространение огня дальше. Предположительная причина пожара – поджог сухой травы- сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В воскресенье, 11 апреля, дачи полыхали в Хотынецком, Глазуновском, Мценском, Дмитровском районах, в городе Орле.