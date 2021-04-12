С начала 2021 года в Орле обворовали шесть гаражей Фото: Архив "КП"

С начала года в гаражно-строительных кооперативах Орла произошло шесть краж. Воришки забирали все, что можно продать или сдать на металлолом. По каждому факту возбуждены уголовные дела.

Полицейские говорят, что такие гаражные кражи сложно раскрыть по горячим следам. Причина в том, что владельцы похищенного редко могут назвать дату, когда из гаража исчезло их имущество.

Кроме того, ситуацию осложняет то, что большинство гаражно-строительных кооперативов не оборудованы отдельными въездами, шлагбаумами, постами охраны. Они не огорожены и не охраняются, нет освещения и видеонаблюдения.

- В большинстве случаев злоумышленники проникают в строения путем подбора ключей к замкам, взламывают запорные устройства. Анализ показывает, что практически каждый второй хозяин гаража использует замок устаревшего типа, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Полицейские советуют владельцам гаражей регулярно проверять строения, оснастить их современными замками, изнутри стены гаража огородите металлической решеткой и не хранить в них ценные вещи.

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