В Орловской области грузовик перевернулся и перекрыл обе полосы дороги

В Мценском районе фура перевернулась и перекрыла обе полосы 10 апреля 2021. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

Ранним утром в субботу, 10 апреля, в Мценском районе на 308 км трассы «М2 Крым» опрокинулся многотонный грузовик. 43-летний водитель большегруза не справился с управлением.

Инцидент произошел в половине пятого часа утра. «Рено Мидлум» занесло, она задела дорожное ограждение, а затем опрокинулась и перекрыв собой обе полосы движения.

- В результате ДТП водитель получил травмы, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

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