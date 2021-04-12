Орловца оштрафовали на две тысячи рублей за сжигание сухой травы. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

За выходные в Орловской области с помощью космического мониторинга были зафиксированы 22 термоточки, из которых 21 оказалась палом сухой травы.

Пожарные ликвидировали все очаги возгорания, не обошлось без штрафов на поджигатей. Так, в Малоархангельском районе на местного жителя составили протокол за нарушение правил пожарной безопасности при сжигании сухой травы. Теперь мужчине предстоит заплатить штраф в 2000 рублей.

В Сосковском районе за такое же нарушение к ответственности привлекли должностное лицо. В этом случае штраф составил 6000 рублей.

Напомним, с сегодняшнего дня, 12 апреля, в Орловской области действует пожароопасный сезон. Соответствующе постановление издано региональным Правительством.

Инспекторы Государственного пожарного надзора продолжают рейды в районах области.

- В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях за нарушения правил пожарной безопасности при сжигании мусора, сухой травы, стерни и пожнивных остатков предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан от 2000 до 3000 рублей, должностных лиц от 6000 до 15000 рублей, юридических лиц от 150000 до 200000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.