Погода в Орле на 12-16 апреля: в регион придет почти летнее тепло

Погода в Орле на 12-16 апреля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Теплая погода в Орловской области сохранится и на новой рабочей неделе. Столбики термометров поднимутся до отметки в +21 градус. Рассказываем, что ожидать от погоды с 12 по 16 апреля 2021.

По прогнозам Росгидрометцентра, в понедельник, 12 апреля, днем воздух прогреется до +14 градусов тепла, ночью температура воздуха зафиксируется на отметке в +2 градуса. В течение дня ожидается облачная погода без осадков. Ветер восточный 5 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Во вторник, 13 апреля, днем уже +21 градус тепла, ночью +5. По прежнему облачно и без осадков. Ветер юго-восточный 5 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В среду, 14 апреля, облачная погода без дождя. Температура воздуха днем +21 градус. Начнут подниматься и ночные температуры, на столбиках термометров в это время суток +8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

В четверг, 15 апреля, пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем +17 градусов тепла, ночью +7 градусов. Ветер восточный 3 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

В пятницу, 16 апреля, вновь облачно, временами небольшой дождь. Днем +16 градусов тепла, ночью +7. Ветер северо-восточный 5 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.