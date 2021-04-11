«Вахта Памяти» в Орловской области стартует 23 апреля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

23 апреля 2021 года в Орловской области стартует очередная весенняя «Вахта Памяти». Поисковики продолжат подминать советских солдат, павших в боях Великой Отечественной войны.

В этом году поисковые отряды будут работать на территории Свердловского, Покровского, Болховского (деревня Толкачево) и Мценского (Первый Воин) районов. Помимо орловских поисковиков к раскопкам планируют присоединиться два отряда из Кургана.

- Много народу пока не приглашаем из-за эпидемиологической ситуации. Однако по традиции во время «Вахты Памяти» обязательно проведем несколько экскурсий для школьников с посещением мемориалов, знакомством с поисковым лагерем и местами раскопок, - рассказал «КП» Николай Андреев, руководитель МПО «Огненная дуга» и заведующий музеем Среднерусского института управления филиала РАНХиГС.