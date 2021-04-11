В Орле за три месяца произошло 119 краж имущества в торговых точках

В Орле за первые три месяца 2021 года полицейские зафиксировали 212 краж имущества. Подавляющая их часть - 119 краж – произошла в общественных местах, в частности на территории торговых точек.

Один из последних случаев кражи произошел в супермаркете на Приборостроительной улице в Советском районе Орла. 27-летний рецидивист тайком похитил здесь товар на более чем 3 тысячи рублей.

Сотрудники полиции призывают горожан к бдительности. Не стоит класть деньги и телефон в открытые карманы, а личные вещи оставлять у всех на виду без присмотра.

- В настоящий момент ежедневно проводится ряд оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на недопущение, пресечение и раскрытие краж, совершаемых в общественных местах, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.