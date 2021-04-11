На площади Жукова в Орле демонтируют купол цирка «Триумф». Фото: ГТРК-Орел

В пятницу, 9 апреля, в Советском районе Орла на площади Жукова начали демонтировать единственный в городе стационарный цирк «Триумф». Он просуществовал в облцентре шесть лет, с марта 2015 года.

Однако яркие представления вскоре сменились финансовыми проблемами. Руководство цирка неоднократно обращалось к орловцам за помощью – цирковым животным просто нечего было есть. Вскоре проблемы усугубили судебные тяжбы с городской администрацией из-за земельного участка, на котором располагался «Триумф».

В июле 2020 года цирк проиграл судебный спор и его обязали покинуть площадь Жукова. Из-за проблем с финансами «Триумфу» разрешили провести демонтаж позже - в апреле 2021 года.

- Изначально цирк должен был покинуть участок в конце 2020 года, однако организация получила отсрочку для исполнения решения суда, - сообщил в соцсетях Олег Минкин, первый заместитель главы администрации Орла.

По информации «Орловского информбюро» со ссылкой на собственные источники, теперь цирк переедет в Анапу.