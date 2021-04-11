В Орловской области летний отдых организуют для 25 тысяч детей Фото: Наталья Меркулова

В Орловской области продолжают планировать детский летний отдых и оздоровительную программу. В 2021 году в санаториях, загородных лагерях и пришкольных лагерях смогут провести время 25 тысяч детей.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, принимать ребят будут 286 оздоровительных учреждений: 2 санаториев, 11 загородных лагерей и 273 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.

С 20 апреля юных орловцев, отличившихся в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности, начнут по квоте Министерства просвещения отправлять на отдых в детские центры «Артек», «Смена» и «Орленок».

- Кроме того, в этом году 55 тысяч детей будут заняты в активных малозатратных формах отдыха и занятости - в туристских походах и слетах, трудовых объединениях школьников, экологических отрядах, оборонно-спортивных лагерях, спортивно-массовых мероприятиях, акциях и экскурсиях. Часть мероприятий пройдет дистанционном формате, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Информацию об организации летнего отдыха и льготных путевках можно уточнить по телефонам горячей линии: 8 (4862) 59-85-40 и 8 (4862) 59-85-38.