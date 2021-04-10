Орловский СК проверит информацию о нарушении ФСС прав девочки-инвалида Фото: Архив "КП"

В Орле организовали очередную проверку по факту нарушения прав детей-инвалидов. На этот раз в поле зрения следователей попало региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

О том, что ФСС Орловской области не предоставил средства реабилитации для девочки с ОВЗ, в Следственный комитет сообщила ее мама. Она обратилась в ведомство с соответствующим заявлением. Теперь следователям предстоит выяснить, в чем причина сложившейся ситуации.

- По результатам личного приема граждан и.о. руководителя следственного управления Виталия Чванова инициировано производство доследственной проверки по фактам нарушения прав жительницы города Орла и ее ребенка с ограниченными возможностями в передвижении. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.