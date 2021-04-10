На уходящей неделе в Орле на уборку города вышли 2,5 тысячи человек Фото: Архив "КП"

В Орле стартовал экологический месячник. На уходящей неделе на уборку города вышли 2,5 тысячи человек – коммунальщики, экологические бригады, общественники.

За непродолжительный срок в городе ликвидировали семь несанкционированных свалок, убрали 14 аварийных деревьев, очистили от от мусора и прошлогодней листвы 144 двора и 37,6 км дорог.

- Вывезено 235 кубометров мусора. Работы продолжаются на всех площадках города. К уборке подключаются и хозяйствующие субъекты. Задача максимум — уже до Всероссийского субботника навести порядок, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Напомним, весенний субботник в этом году пройдет 24 апреля. В его рамках также пройдут соревнования «Чистые игры».