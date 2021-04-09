В Орловской области затопленным паводком остается один мост

Паводок постепенно сходит на нет Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области реки после разлива постепенно возвращаются в берега, освобождая затопленные мосты. На 9 апреля в регионе остается затопленным один низководный мост в Ливенском районе.

Под водой находится переправа через реку Ливенка близ села Воротынск. Зато сегодня освободился от воды мост в селе Измайлово Новосильского района, соединяющий берега реки Зуша. Из-за паводка ранее здесь было нарушено сообщение между населенными пунктами, жителям приходилось добираться по своим делам в объезд.

- В настоящее время местной администрацией проводятся работы по очистке моста, проверке его состояния и возобновлению движения по нему, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.