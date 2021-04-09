Погода в Орле: выходные будут солнечными, но с заморозками

На выходных в Орле солнечно, но прохладно Фото: Ольга СУПОНЕВА

Выходные в Орле будут солнечными, однако отметятся заморозками. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 10 и 11 апреля.

Как прогнозируют синоптики Росгидрометцентра, в субботу 10 апреля в регионе небольшая облачность. Осадков не предвидится, температура воздуха в ночное время -2 градуса, днем растеплится до +11. Ветер юго-западный, 3 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В воскресенье 11 апреля вновь ночью небольшой заморозок до -1, в дневное время столбики термометров доберутся до отметки в +14 градусов. Небольшая облачность, без дождя. Ветер сменит направление на южное, скорость небольшая - 1 м/с. Атмосферное давление поднимется до 754 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, будущая неделя в регионе будет очень теплой для середины апреля: ожидается до +20 градусов.

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