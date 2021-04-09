Орловский следком проверит нападение бродячих собак на женщину на площади Поликарпова

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле следственный комитет организовал проверку случая нападения бродячих собак на местную жительницу. Сообщение о том, что на площади Поликарпова бездомные псы атаковали прохожую, появилось в социальных сетях.

- В сообществе одной из социальных сетей размещена информация о том, что на площади Поликарпова в Железнодорожном районе города Орла на женщину напала стая бродячих собак, вследствие чего ей были причинены телесные повреждения, - сообщил и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.

Следователям предстоит дать оценку действиям и бездействию должностных лиц, по чьей вине произошло ЧП. Проверка грозит обернуться уголовным разбирательством.

Для Орла это далеко не первый случай. Так, свою историю "Комсомолке" о нежелательной встрече с агрессивной бродячей собакой рассказывала одна из читательниц в январе. Собака укусила девушку в Советском районе города, ей пришлось пройти длительное лечение.