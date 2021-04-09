Орловский следком проверит нападение бродячих собак на женщину на площади Поликарпова

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Фото: Ольга СУПОНЕВА
В Орле следственный комитет организовал проверку случая нападения бродячих собак на местную жительницу. Сообщение о том, что на площади Поликарпова бездомные псы атаковали прохожую, появилось в социальных сетях.
- В сообществе одной из социальных сетей размещена информация о том, что на площади Поликарпова в Железнодорожном районе города Орла на женщину напала стая бродячих собак, вследствие чего ей были причинены телесные повреждения, - сообщил и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.
Следователям предстоит дать оценку действиям и бездействию должностных лиц, по чьей вине произошло ЧП. Проверка грозит обернуться уголовным разбирательством.
Для Орла это далеко не первый случай. Так, свою историю "Комсомолке" о нежелательной встрече с агрессивной бродячей собакой рассказывала одна из читательниц в январе. Собака укусила девушку в Советском районе города, ей пришлось пройти длительное лечение.