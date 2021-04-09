Под Орлом "ВАЗ" улетел в кювет, женщина-пассажир госпитализирована

Пострадала женщина-пассажир Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области отечественная легковушка "ВАЗ" вылетела в кювет и перевернулась. Пострадала женщина-пассажир.

Авария произошла 8 апреля в Ливенском районе. Было около четырех часов дня, когда 66-летний водитель вел "Четырнадцатую" по проселочной дороге "Ливны – Навесное - Екатериновка", автомобиль ехал со стороны Ливен.

- В районе 21 км водитель допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пассажир, женщина 63 лет, получила телесные повреждения госпитализирована в Ливенскую ЦРБ, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.