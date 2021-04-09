Коронавирус в Орле на 9 апреля 2021: заболело 59 человек

В Орле за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 59 человек. Фото: Архив "КП"

В Орле за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 59 человек. Такие данные на 9 апреля 2021 представил федеральный оперативный штаб.

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе приближается к 33 тысячам и составляет на сегодняшний день 32 982 человека. Это суммарно, а в настоящее время коронавирусом болеет 2098 орловцев.

Выздоровело за минувший день еще 75 пациентов, у всех оказались отрицательные тесты на COVID-19. Всего болезнь смогли победить 30 386 человек.

Вновь сообщает оперштаб и о смертельных случаях коронавируса. Умер еще один житель Орловской области, болевший им. Общее число смертей - 516.