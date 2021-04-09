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Коронавирус Covid-199 апреля 2021 14:30

В Орле и области нет случаев заражения коронавирусом после вакцинации

Прививки от COVID-19 сделали 30 тысяч человек
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орловской не зафиксировано случаев заражения коронавирусом среди жителей, сделавших прививки

В Орловской не зафиксировано случаев заражения коронавирусом среди жителей, сделавших прививки

Фото: Архив "КП"

В Орловской не зафиксировано случаев заражения коронавирусом среди жителей, сделавших прививки. Об этом сообщил глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин во время онлайн-брифинга 9 апреля.

Не было у орловцев, сделавших укол, и серьезных осложнений. В целом больше 43 тысяч человек на сегодняшний день сделали первую прививку, полностью завершили вакцинацию 30 тысяч орловцев.

По словам Залогина вакцина имеется в регионе в необходимом количестве, всего поступило более 55 тысяч доз "Спутника V". Ожидаются ли поставки других видов вакцин чиновник не сообщил.

Коронавирус в Орловской области