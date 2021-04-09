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Общество9 апреля 2021 13:35

В Орле с 15 апреля откроются летние кафе

Напоят и накормят орловцев на свежем воздухе 25 заведений общепита
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орле стартует сезон работы летних кафе

В Орле стартует сезон работы летних кафе

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле на следующей начинается сезон летних кафе. Площадки на открытом воздухе откроются с 15 апреля.

Всего в городе планируются открыть 25 летних площадок, по информации финансово-экономического управления администрации Орла.

- Летние кафе будут пользоваться популярностью у тех, кто на фоне ситуации с пандемией коронавируса боится посещать закрытые помещения, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Сезон работы у кафе на свежем воздухе завершится 15 октября.