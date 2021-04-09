Под Орлом пьяный водитель устроил ДТП с пятью пострадавшими

Пять человек пострадали в ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Орлом пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадали 5 человек, в том числе и маленький ребенок. Нетрезвый лихач вылетел на встречную полосу на дороге "Болхов-Орел-Витебск".

Автомобильная авария произошла в четверг, 8 апреля, в девятом часу вечера. 47-летний водитель на отечественной "Двенадцатой" ехал со стороны трассы "Орел-Брянск" в сторону поселка Хотынец. В какой-то момент он врезался в другую отечественную легковушку, "Пятерку", управлял которой пожилой водитель. Затем произошло стоклновение с третьим ВАЗом, "Семеркой", который также ехал навстречу.

Столкновение учинил пьяный водитель Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП получили травмы 69-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21065", отпущен, водитель автомобиля "ВАЗ 21074", мужчина 43 лет, отпущен, водитель автомобиля "ВАЗ 21124" отпущен, пассажир автомобиля "ВАЗ 21124" женщина 47 лет отпущена. Пассажир автомобиля "ВАЗ 21074", пятилетний мальчик, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За сутки на дорогах Орловской области полицейские зафиксировали 19 ДТП. Погибших нет.