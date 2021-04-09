Орловский чиновник объяснил почему подорожало жилье в новостройках

В Орловской области подорожало жилье Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ситуацию с ростом цен на квартиры в новостройках Орла прокомментировал и.о. руководителя профильного департамента Максим Петров. Чиновник назвал несколько причин роста стоимости жилья.

На сегодняшний день цены на "однушки" в Орловской области перевалили за 2 миллиона рублей. Петров отметил, что на рост цен повлияла льготная ипотека. Из-за невысоких ставок, предлагаемых банками, застройщики стали повышать стоимость на квадратные метры.

- Еще одной серьезной причиной подорожания жилья стал рост цен на строительные материалы. Ослабление рубля и изменения мировых котировок на металл стали основными причинами роста цен на металл на внутреннем рынке, - цитирует чиновника пресс-служба Правительства Орловской области.

Подобная ситуация наблюдается и в других российских регионах.