Орловчанка взяла кредит для мошенников почти на 850 тысяч рублей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области еще один человек попался на удочку телефонных мошенников. Орловчанка взяла кредит для аферистов почти на 850 тысяч рублей.

Мошенники действовали по стандартной схеме. У 33-летней женщины зазвонил телефон, собеседник на том конце провода представился работником службы безопасности банка. Легенда такая: кто-то якобы пытается провернуть мошеннические действия с ее счетами, для этого нужно положить определенную сумму на карту. Следуя указаниям аферистов орловчанка набрала кредитов на общую сумму 843 тысяч рублей и перевела эти деньги мошенникам.

- Звонившие обещали потерпевшей, что после того, как деньги поступят на их счет - кредиты будут аннулированы и в отношении нее злоумышленники не смогут совершить противоправных действий. Для большей убедительности неизвестные выслали гражданке «документы», якобы подтверждающие, что за ней нет никаких обязательств и долгов, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На этом мошенники не остановились, они продолжили звонить орловчанке и выманивать деньги. Тогда женщина пошла в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". Правоохранители разыскивают аферистов.

В полиции жителей Орловской области просят не доверять звонящим незнакомцам, кем бы они не представлялись, как бы не казались убедительны. Нужно положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк.