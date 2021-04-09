В Орле бывшую проректора университета экономики осудили за взятку

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле за получение взяток осуждена бывшая проректор Университета экономики и торговли. По решению суда женщина заплатит крупный штраф - 2,5 миллиона рублей.

За время следствия было установлено, что высокопоставленная сотрудница вуза торговала положительными оценками за экзамены. Деньги она получала от студентов и их посредников. Общая сумма взяток составила 159 тысяч рублей.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, на срок 3 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Уголовные дела в отношении тех, кто взятки давал, расследуются отдельно.