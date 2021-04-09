В Орловской области семьям с детьми перечислено больше 300 млн рублей

Выплаты перечислили более чем для 60 тысяч детей Фото: Архив "КП"

В Орловской области больше 300 миллионов рублей было перечислено семьям с детьми. "Президентские" выплаты в регионе начислили более чем 60 тысячам детей.

Речь идет о единовременной поддержке семей с детьми до в возрасте до 8 лет, помощь составила 5 тысяч рублей на каждого малыша. Выплата предоставлялась родителям, опекунам, попечителям.

- По данным на 1 апреля, в Орловской области семьям с детьми Пенсионный фонд перечислил 301 миллион 700 тысяч рублей на 60 347 детей, - сообщили "КП" в пресс-службе регионального отделения ПФР.