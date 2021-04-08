Орловские Центры для инвалидов «Березка» и «Солнышко» снова заработают Фото: Архив "КП"

С 19 апреля 2021 года в Орловской области возобновят работу два центра социальной профилактики и реабилитации инвалидов - «Березка» (Свердловский район) и «Солнышко» (Покровский район). Такое решение принял региональный оперштаб 8 апреля.

Теперь на стационаре людям с ОВЗ вновь будут оказывать социальные услугу по реабилитации и отдыху. В каждом номере будут проживать не более двух человек.

- Социальные услуги будут предоставляться только гражданам, вакцинированным против новой коронавирусной инфекции или имеющим документальное подтверждение наличия антител, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.