В Орловской области вакцинировались от коронавируса уже 40742 человека (данные на 7 апреля 2021) Фото: Архив "КП"

По данным на 7 апреля 2021 года, в Орловской области вакцинировались от коронавируса 40742 человека. Причем более половины, 28614 жителей региона, успели сделать обе прививки. Такую информацию накануне огласили на заседании опершабта Орловской области.

В настоящее время вакцинация проходит 28 медучреждений Орла и области. В Орле, Мценске и Орловском районе работают мобильные прививочные пункты. Кроме того, 31 мобильная бригада проводит вакцинацию трудовых коллективах на места.

- В настоящее время в регион поступили 55919 доз комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак», - сообщил на заседании Владимир Николаев, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Орловской области.

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