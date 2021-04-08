На модернизацию орловских предприятий выделят около 40 миллионов рублей

Федеральный бюджет выделил субсидии на модернизацию промышленных предприятий Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловской области выделили из федерального бюджета 39,6 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Помимо Орловской области субсидии получат еще 24 региона.

Средства должны быть потрачены на инвестиционные проекты промышленных предприятий – покупку нового оборудования, компенсацию по лизинговым платежам, оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре. Предусмотрено возмещение части затрат.

- В рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Госфинансирование доступно только в случаях, если в производство также готовы вкладывать частные инвесторы, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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