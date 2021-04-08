В Орле двум гражданам Ближнего Зарубежья дали срок за героиновые закладки
Фото: Архив "КП"
В Орле признали виновными в распространении крупной партии наркотиков двух граждан Узбекистана. Мужчин ждет 9 лет 6 месяцев и 10 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.
Распространять наркотики они решили после того, как остались во время пандемии без работы в Москве. Один из них работал кладовщиком, а потом нашел объявление, ко которому ему предложили быструю подработку. В мае 2020 года их направили делать закладки в Орел. Им предстояло сделать 70 закладок.
Однако спустя сутки после появления в облцентре, закладчиков задержали сотрудники полиции.
- Приговор был обжалован в апелляции. Однако судебная коллегия по уголовным делам областного суда приговор оставила без изменения. В отношении «диспетчера» уголовное дело выделено в отдельное производство, - сообщает пресс-служба Орловского областного суда.
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