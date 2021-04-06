В Орловскую область вернулись кряквы, свиязи и нырки

Фото: пресс-служба нацпарка "Орловское полесье"

В Орловскую область возвращаются птицы с зимовки. Большие стаи всяких разновидностей пернатых были замечены работниками нацпарка Орловское полесье.

Путь у птиц дальний, местом для отдыха сейчас они выбирают затопленные поля, больше похожие в это время года на озера. Уже прилетели кряквы, свиязи, замечены в меньших количествах широконоски, шилохвости, чирки-трескунки и красноголовые нырки, немного хохлатой чернети. Прилетают с юга и гуси, кулики, чайки.

- Как только сойдет лед с прудов и болот, пернатые двинутся к местам своих привычных гнездовий, - сообщает пресс-служба Национального парка "Орловское полесье".