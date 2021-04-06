Константин Паршин вступил в должность главы КСП Орловской области и встретился с губернатором

Константин Паршин вступил в должность главы КСП Орловской области Фото: Архив "КП"

Сегодня, 6 апреля, официально вступил в должность новый председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Константин Паршин. Он сменил на этом почту Ивана Левина, который теперь будет работать в Орловском облсовете в качестве советника.

Первая рабочая встреча, которую совершил сегодня Константин Паршин, прошла в областной администрации с губернатором Андреем Клычковым.

- Перед КСП стоит важная задача по контролю за соблюдением бюджетного законодательства. При этом работа палаты должна строиться в тесном взаимодействии с органами государственной власти, региональным парламентом и с правоохранительным блоком, - заявил глава региона.

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