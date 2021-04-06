В Орле стартовал фестиваль театральных коллективов «Счастливый билет»

В Орле стартовал фестиваль театральных коллектив «Счастливый билет» Фото: Архив "КП"

5 апреля в Орле стартовал открытый фестиваль-конкурс детских и юношеских театральных коллективов «Счастливый билет». Показ спектаклей пройдет на базе Орловского театра кукол и Дома детского творчества №3.

В театре кукол показ спектаклей начнется 7 апреля с 10:00. В этот день зрители увидят пять конкурсных работ.

Фестивале здесь примут участие постановки «Веселый Роджер» (студия «Звездный дождь» лицей № 40), «Сказка старого фонаря» (студия «Маскарад» Дворец пионеров и школьников им. Гагарина), «Мы не забываем!» (студия «Волшебный остров» Дом детского творчества №3), «Second Hand» (студия «Действующие лица» Дом детского творчества №3) и «Соловей» (инклюзивная театральная студия «Радуга над Волшебным островом»)

Конкурсные дни показов: 5, 6,7, 8 апреля.

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится в Орловском театре кукол 11 апреля в 15 часов.

Подробности проведения фестиваля можно узнать по телефону (4862) 42 81 58.