В Орловской области 9985 пенсионеров-селян получают надбавку к пенсии Фото: Архив "КП"

В Орловской области с 1 января 2021 года пенсионеры, работавшие и живущие на селе не менее 30 лет, получили надбавку к пенсии в размере 1511 рублей и 755 рублей.

Надбавка произошла в результате индексации страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности. Для сельских жителей действует 25-процентная фиксированная выплата от страховой пенсии, поэтому подросла и надбавка.

Теперь получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности 1 и 2 группы получают плюс 1511 рублей, а получатели страховых пенсий по инвалидности 3 группы плюс 755 рублей.

- В Орловской области надбавку к пенсии получают 9985 пенсионеров-селян. Право на надбавку имеют граждане, чья трудовая деятельность проходила в сельскохозяйственных организациях и в определенных законодательством профессиях, должностях, специальностях, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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