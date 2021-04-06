В Орловской области коронавирусом болеют 60 детей

В Орловской области 60 детей лечатся от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Орловской области 60 детей болеют коронавирусом. Такие данные по состоянию на 5 апреля 2021 озвучил губернатор Андрей Клычков во время традиционного прямого эфира в социальных сетях.

Из общего числа заболевших малышей и подростков двое лежат в больнице, а еще 58 лечатся дома под наблюдением врпчей. При этом все школы и детские сады открыты - карантина нет.

- Из 358 школ нет закрытых на карантин и нет школ с закрытыми классами. Всего 20 школьников болеет коронавирусом дома. Из 296 детских садов нет полностью закрытых, в одном детсаду закрыта 1 группа, - рассказал о ситуации Андрей Клычков