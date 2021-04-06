"Никуда я не собираюсь": орловский губернатор развеял слухи об уходе

Слухи о скором уходе Клычков развеял в прямом эфире в соцсетях

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг информацию о своем уходе. Гуляющие в регионе предположения о скорой отставке Клычков назвал вбросом.

В очередной раз жители задали главе области вопрос об уходе во время прямого эфира в соцсетях, который Клычков провел 5 апреля.

- Я уже сто раз говорил, никуда я не собираюсь. Кстати сказать опубликовали вброс какой-то, что моя жена разговаривала рядом с каким-то охранником. Где нашли охранника там.. Единственное на воротах который сидит, в служебном жилье. На воротах! Как же должна была моя жена..подойти к будке к этой и возле будки разговаривать по телефону? Но самое главное, никто никуда не собирается. Я у нее спросил, куда она в августе собирается. Она сказала без меня никуда, а я никуда не собираюсь, - ответил Клычков.

Речь шла о появившихся в ряде СМИ сообщениях о том, что охранник служебной резиденции губернатора подслушал разговор супруги Андрея Клычкова Валерии. СМИ приводили цитату Валерии "Мы здесь до августа".

- Раз в два месяца кто-то выкидывает информацию, что кто-то куда-то собирается. Не верьте им, - резюмировал Клычков. - Все это так, лишь бы поговорить. Поговорить не о чем.