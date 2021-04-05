Улицы Орла продолжают чистить от грязи и пыли

Весенняя уборка дорог идет в Орле

В Орле продолжается весенняя уборка улиц. Дороги продолжают чистить от скопившейся грязи, песка, пыли.

Уборка идет во всех районах города. Каким улицам уделят внимание в ближайшее время рассказали в пресс-службе мэрии Орла. В Заводском районе это Васильевская, Гагарина, Гостиная, Мостовая, Поселковая, а также Лужковский мост. В Советском уборку в ближайшее время проведут на Игнаторва, Наугорском шоссе, Лескова, Матвеева и Приборостроительной. В Железнодорожном районе коммунальщики выйдут на 5 Августа, Тульскую, Раздольную (участок от Болховского шоссе до Михалицына), Советскую, Пушкина. А в Северном уборка пройдет на Бурова, Михалицына, Раздольной.

Сегодня над чистотой орловских дорог работают 11 коммунальных машин и 23 работника. Порядок навели на Приборостроительной, 5 Августа, 1-й Курской, Ливенской, Гагарина, Гостиной, Бурова. В общей сложности очистили около 4,5 километров проезжей части и обочин.