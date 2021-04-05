Дороги Орла "покраснели" от пробок

На перекрестке улиц Горького и 60 лет Октября образовался затор Фото: Ольга СУПОНЕВА

Понедельник 5 апреля выдался непростым для нервов автомобилистов Орла. В городе образовались заторы, на сервисе "Яндекс.Пробки" дороги областного центра стали желтыми, а на некоторых участках и вовсе покраснели. Особенно медленно автомобили и общественный транспорт движутся в Советском районе.

Движение в Совестком районе затруднено Фото: Ольга СУПОНЕВА

Серьезная пробка образовалась на улице Максима Горького и Герценском мосту. На переправе сейчас дорожная техника, рабочие: начался ремонт полотна. Из-за того, что движение ограничено на перекрестке улиц Горького и 60 лет Октября затор, чтобы проехать светофор водители вынуждены ждать по несколько тактов светофора.

В городе заторы. Фото: яндекс.пробки

Еще одним участком с затрудненным движением стало Болховское шоссе. В районе юриниститута МВД также идут работы, а еще не работает светофор. Пробка в сторону центральной части города растянулась от Болховского микрорайона до Октябрьской. Водителям стоит быть внимательными на указанных участках.