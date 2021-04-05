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Происшествия5 апреля 2021 14:24

В Орловской области водитель «Лады» пострадала при столкновении с опорой ЛЭП

Женщина не справилась с управлением и съехала с дороги
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области водитель «Лады» пострадала при столкновении с опорой ЛЭП. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В субботу, 3 апреля, в Дмитровском района на 71 километре автодороги «Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск Орловский-Кромы» произошла авария. Пострадала 59-летняя водитель «Лады Ларгус».

Инцидент произошел в половине восьмого часа утра. Женщина не справилась с управлением, вылетела с дороги в кювет по ходу движения и затем врезалась в опору ЛЭП.

- В результате ДТП водитель получила травмы. Отпущена домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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