В Мценске задержали двух рецидивистов, напавших на торговый павильон Фото: Архив "КП"

Полицейские задержали в Мценске двух рецидивистов, устроивших нападение на круглосуточный торговый павильон. Преступники ворвались в магазин ночью и начали угрожать сотрудникам ножом. Их целью стал алкоголь.

Заполучив свою алко-добычу, амчане выбежали на улицу, продырявили шины на машине одного из сотрудников торгового павильона и сбежали.

Полицейские выяснили, что к разбойному нападению оказались причастны ранее судимых неработающих жители Мценска, 40 и 37 лет. Их задержали по горячим следам.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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