В Орловской области на летний отдых для детей выделят 185 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области готовятся к летней оздоровительной кампании для детей. Регион выделит на нее 185,04 млн рублей.

По данным руководителя Департамента образования Орловской области Татьяны Крымовой, путевка в загородные лагеря для детей обойдется родителям в 21 115 рублей, в санатории – 25 338 рублей. Цены увеличились по сравнению с 2020 годом на 6%.

Стоимость пребывания в лагерях с дневным пребыванием увеличилась на 2,8% и составляет 3899 рублей.

- Бесплатные путевки в детские загородные оздоровительные учреждения будут предоставлены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (1620 путевок), одаренным детям и детям-участникам детских и молодежных общественных объединений (1840 путевок), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Прием заявок от родителей на бесплатные путевки стартовал 22 марта.

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