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Общество5 апреля 2021 11:55

На ряде улиц Заводского и Северного районов Орла отключат электричество 5 апреля

Отключения коснутся жителей частного сектора
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Отключения электричества коснутся жителей частного сектора Орла

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 5 апреля, в Заводском и Северном районах Орла временно отключат электричество. Об этом сообщает диспетчер АО «Орелоблэнерго».

С 9 до 12 часов света не будет в частном секторе по улице Калинникова (дома № 1-17) и улице Благининой.

Чуть позже отключение ждет жителей домов по Московскому шоссе. С 14 до 17 часов электричество здесь отключат в домах № 155, 155а, 161, 163, 163а и 165.

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