Коронавирус в Орловской области на 5 апреля 2021: умерли три человека

Коронавирус в Орловской области на 5 апреля 2021 Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб обновил данные о ситуации с распространением коронавируса в регионах России. На 5 апреля 2021 года в Орловской области зафиксировали 62 новых случая заражения коронавирусом.

За все время пандемии в регионе заболели 32 739 человек, из них умерло 510. Накануне стало известно о смерти еще трех человек.

За последние утки из больниц выписались 64 жителя Орловской области. Всего вылечился 30 081 человек. Лечение продолжают 2148 пациентов с коронавирусом.

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