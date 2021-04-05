В Орловской области прошла акция «Народная культура для школьников». Фото: Орловский областной центр народного творчества Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С 14 января по 31 марта Орловская область участвовала во Всероссийской акции «Народная культура для школьников». Мероприятия прошли в 116 культурно-досуговых учреждениях региона. Координатором акции выступил Орловский областной центр народного творчества.

Ребят ждали фолк-уроки, мастер-классы, праздники и различные этно-челленджи о Масленице, колядках, встрече весны. Старшее поколение делилось весенними традициями в формате видео-рассказов.

В условиях пандемии многие из них прошли онлайн. Однако не обошлось и без творческих встреч. Например, орловские мастера провели для школьников кулинарные мастер-классы по изготовлению обрядовой выпечки жаворонков по рецептам прабабушек.

Школьники и молодежь активно участвовали в этно-челлендже «Катание с горки», «Катание на лошадях».

- К участию в акции присоединилось более 1000 человек. Отметим, цель проекта — знакомство подрастающего поколения с основами народной культуры, формирование интереса школьников к народным традициям, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского областного центра народного творчества.

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