В Ливнах пенсионерку обчистил друг ее сына

Пожилая женщина обнаружила, что из квартиры пропала бытовая техника и другие вещи Фото: Архив "КП"

Жителя города Ливны Орловской области задержали за кражу имущества у пенсионерки. 26-летний мужчина оказался собутыльником ее сына.

Пожилая женщина обнаружила, что из квартиры пропала бытовая техника и другие вещи, ущерба от кражи она насчитала примерно на 30 тысяч рублей. 73-летняя владелица жилья отнесла в полицию заявление, оперативники взялись за розыск возможного вора. Вскоре им удалось его установить. Как оказалось, имущество их чужого жилья вынес товарищ сына потерпевшей: мужчины вместе коротали время за бутылкой спиртного.

- Воспользовавшись тем, что родственник заявительницы уснул, мужчина похитил имущество, а затем скрылся. Часть краденого злоумышленник продал, а вырученными средствами распорядился по своему усмотрению, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отпираться от содеянного ливенец не стал. Дело возбуждено по статье "Кража", суда ждать мужчина будет под подпиской о невыезде.