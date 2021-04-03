В Орловской области еще один мост оказался под водой

В Новосильском районе затопило низководный мост Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области продолжается весенний разлив рек. Из-за паводка в регионе подтоплено несколько низководных мостов, к ним добавился еще один - в Новосильском районе у населенного пункта Ямская Слобода.

Накануне вода ушла с моста в поселке Ивановском Мценского района, с учетом подтопленного моста под Новосилем в зоне половодья остаются 7 низководных переправ. Это мост в районе поселка Тайное в Орловском районе, в Мценском в районе населенных пунктов Городище и Кикино, в Залегощенском в районе Орловки, в Новосильском моста в районе деревни Измайлово, в Ливенском в районе села Воротынск.

Проезды по ним закрыты, жителям приходится добираться по делам в объезд.

- В населенном пункте Ямская Слобода имеется объездной путь по маршруту через город Новосиль, протяженность 5 километров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.