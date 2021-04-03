Короанвирус в Орле на 3 апреля 2021: заболело 63 человека, умер 1

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)
Статистику по распространению коронавирусной инфекции в регионах России на 3 апреля 2021 представил федеральный оперштаб. Собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области.
За последние сутки подтвердился диагноз COVID-19 у 63 орловцев. Общее число заболевших составляет 32 616.
Выздоровело и выписано больше человек, чем заболело: 69. В общей сложности же болезнь смогли победить 29 950 жителей Орловской области.
Федеральный оперштаб сообщает и о новых смертельных случаях. Согласно данным статистики, скончался еще один человек, болевший коронавирусом. Суммарно пандемия унесла жизни 503 жителей Орловской области.
Напомним, что в регионе продолжают действовать ограничения, связанные с распространением коронавируса. В частности продлен режим повышенной готовности, а с ним и масочный режим: пока что решением регионального оперативного штаба до 30 апреля 2021.
Мы следим за развитием ситуации.