Короанвирус в Орле на 3 апреля 2021: заболело 63 человека, умер 1

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Статистику по распространению коронавирусной инфекции в регионах России на 3 апреля 2021 представил федеральный оперштаб. Собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области.

За последние сутки подтвердился диагноз COVID-19 у 63 орловцев. Общее число заболевших составляет 32 616.

Выздоровело и выписано больше человек, чем заболело: 69. В общей сложности же болезнь смогли победить 29 950 жителей Орловской области.

Федеральный оперштаб сообщает и о новых смертельных случаях. Согласно данным статистики, скончался еще один человек, болевший коронавирусом. Суммарно пандемия унесла жизни 503 жителей Орловской области.

Напомним, что в регионе продолжают действовать ограничения, связанные с распространением коронавируса. В частности продлен режим повышенной готовности, а с ним и масочный режим: пока что решением регионального оперативного штаба до 30 апреля 2021.

Мы следим за развитием ситуации.