В Орловской области подтопленный мост поселка Ивановский освободился от воды

Подтопленный мост поселка Ивановский освободился от воды. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня, 2 апреля, затопленный низководный мост вблизи поселка Ивановский Мценского района освободился от воды. Движение по переправе должны возобновить в ближайшее время после ее расчистки.

Напомним, мост между поселком Ивановский и деревней Анахино затопило 30 марта. Дорогу перекрыли в целях безопасности. Жителям пришлось пользоваться объездным маршрутом протяженностью 25 км.

В настоящее время в области остаются подтопленными шесть низководных мостов – три моста через реку Оку (деревни Тайное, Городище и Кикино), по одному мосту – через реки Неручь (деревня Орловка), через Зушу (село Измайлово) и через реку Ливенка (село Воротынск).

- Весеннее половодье продолжается. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее колебание уровней воды в реках региона, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.