В Орловской области полицейские изъяли более 600 боеприпасов Фото: Архив "КП"

В Орловской области полицейские подвели оперативно-профилактическую операцию «Арсенал». В ее ходе из незаконного оборота они изъяли 5 единиц огнестрельного оружия, 4 единицы холодного оружия, 602 боеприпаса и более 600 граммов пороха.

Всего было зафиксировано 15 преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Так, уголовным дело по статье 222 УК РФ обернулось для жителя Должанского района хранение на чердаке 154 граммов пороха.

- Гражданин допрошен в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.