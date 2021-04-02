В парке «Орловская крепость» пройдут археологические раскопки. Фото: Олег Радюш

В Орле пройдут археологические раскопки детинца крепости, ставшей сердцем нового города Московского царства в 1566 году. Исследования планируют начать в 2021 году после завершения археологических работ на Красном мосту.

31 марта 2021 года губернатор Андрей Клычков подписал распоряжение Правительства Орловской области № 184-р о финансировании научно-исследовательских работ. Региональный бюджет выделит на них 693,5 тысяч рублей. Областная администрация планирует заключить соглашение о раскопках с институтом археологии РАН.

Напомним, Орловская крепость располагалась в месте впадения реки Орлик в Оку. Сейчас на ее территории располагается одноименный парк «Орловская крепость». Детинец является объект культурного наследия федерального значения.

Последний раз крепость исследовали в 2015 году. На ее территории были обнаружены останки 25 взрослых человек: мужчин и женщин, в том числе пятерых детей. Антропологам удалось восстановить их прижизненный облик.