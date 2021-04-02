Орловский боксер Эдуард Трояновский проведет бой с Валерием Оганисяном

Орловский боксер Эдуард Трояновский выйдет на ринг в Москве. Фото соцсети: https://vk.com/id24149519

Сегодня, 2 апреля, на арене СК «Крылья Советов» в Москве встретятся боксер Эдуард Трояновский и молодой боец Валерий Оганисян.

Напомним, орловский спортсмен в первом полусреднем весе (63,5 кг) является экс-чемпион мира по версии IBF. В его копилке 31 бой, в котором он одержал 29 побед.

25-летний Оганесян дебютировал на профессиональном ринге в 2019 году. На его счету 4 боя, которые он все выиграл.

- На горизонте никаких других боев нет, а выйти побоксировать только плюс. Я в хорошей форме, постоянно тренируюсь. Легкого боя не будет, - рассказал Эдуард Трояновский телеканалу «БОКС ТВ».