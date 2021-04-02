В Орле пожилой пешеход нарушил ПДД и попал под «Оку». Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В четверг, 1 апреля, в Советском районе Орла под машину попал 71-летний мужчина. Он переходил проезжую часть в неположенном месте.

Инцидент произошел в районе дома №13 по Красноармейской улице в половине десятого утра. Ехавший в это время со стороны улицы Лескова 63-летний водитель отечественной легковушки «Ока» не успел затормозить.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Он был доставлен в областную клиническую больницу. После оказания медицинской помощи отпущен домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.