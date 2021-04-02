В Орле 10 молодых семей получат соцвыплаты на приобретение жилья Фото: Архив "КП"

Накануне в Орле 10 молодых семей получили сертификаты соцвыплаты на приобретение или строительство жилья. С помощью этого документа они смогут компенсировать 30-35% стоимости будущего дома.

Воспользоваться сертификатом можно в течение 7 месяцев с момента получения.

- Все семьи, получившие свидетельства, являются многодетными. В ближайшее время будет заключено допсоглашение о предоставлении в 2021 году субсидии на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья еще одной молодой семье, — сообщила Ольга Садовникова, начальник жилищного отдела администрации Орла.

Отметим, выдача сертификатов на соцвыплату проходит в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле». Принять участие в программе могут супруги не старше 35 лет, воспитывающие трех и более детей или ребенка-инвалида.

Также программа рассчитана на неполные молодые семьи со статусом «одинокая мать».